У Німеччині екоактивісти залишили "криваві" відбитки рук на пам'ятнику Основному закону
Група кліматичних активістів "Останнє покоління" (Letzte Generation) залишили криваво-червоні відбитки рук на монументі Основному закону в Берліні на знак протесту проти нібито порушення конституції
Про це інформує Berliner Zeitung.
Зазначають, що в акції протесту брали участь троє чоловіків і троє жінок. Вони розлили в'язку рідину червоного кольору на скляні пластини монумента та залишили на ньому криваво-червоні сліди рук.
Крім того, текст Основного закону заклеєний плакатами з написом "Цей уряд знищує наші засоби для існування". Видання пише, що учасники "Останнього покоління" вважають, що уряд порушує конституцію, оскільки робить недостатньо для захисту клімату.
"Наша кров на ваших руках", - написали активісти у твіттері.
Довідка: Мистецька інсталяція "Основний закон 49" ізраїльського художника Дані Каравана складається зі скляних стін із вигравіюваними текстами статей основних прав.
- 23 жовтня у музеї Барберіні в Німеччині активісти руху Letzte Generation облили картину "Копиця сіна" імпресіоніста Клода Моне, а потім приклеїли свої долоні до стіни біля витвору мистецтва.
- 30 жовтня двоє активісток німецького кліматичного руху Letzte Generation приклеїлися до металевої конструкції, яка утримує скелет динозавра віком 66 мільйонів років у Музеї природознавства Берліна.
- 25 грудня повідомлялося, що німецька поліція заявила, що запобігла планам кліматичних активістів організації Letzten Generation зірвати телевізійну різдвяну службу.
- 4 лютого у розпорядженні видання Welt am Sonntag опинилася онлайн-таблиця з відкритим доступом даних учасників кліматичного руху "Останнє покоління".
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