У Німеччині екоактивісти залишили "криваві" відбитки рук на пам'ятнику Основному закону

Про це інформує Berliner Zeitung.

Зазначають, що в акції протесту брали участь троє чоловіків і троє жінок. Вони розлили в'язку рідину червоного кольору на скляні пластини монумента та залишили на ньому криваво-червоні сліди рук.

Крім того, текст Основного закону заклеєний плакатами з написом "Цей уряд знищує наші засоби для існування". Видання пише, що учасники "Останнього покоління" вважають, що уряд порушує конституцію, оскільки робить недостатньо для захисту клімату.

"Наша кров на ваших руках", - написали активісти у твіттері.

Довідка: Мистецька інсталяція "Основний закон 49" ізраїльського художника Дані Каравана складається зі скляних стін із вигравіюваними текстами статей основних прав.