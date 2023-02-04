Екоактивісти німецького "Останнього покоління" ведуть досьє на своїх членів, - Welt

Про це стало повідомило видання Welt.

Відомо, що рух не тільки веде суворий облік таких даних активістів, як їхня адреса та умови проживання, а й вказує їхні психологічні особливості.

Зазначається, що в таблиці були відзначені коментарі: "Не може змусити себе кинути навчання", "Занадто наляканий для в'язниці", "Фаза депресії", "Боїться депортації в разі арешту".

Згідно зі списком, близько 250 осіб готові вирушити до в'язниці за вихід на акцію.

На думку деяких політиків і юристів, витік підтверджує підозру, що "Останнє покоління" є злочинною організацією, бо пропонує своїм учасникам платформу для умисного вчинення злочинів.

Після запиту про коментар від редакції Welt am Sonntag, доступ до файлу було закрито, але представник "Останнього покоління" заявив, що витоку немає, оскільки дані в таблиці застарілі.