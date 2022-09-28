Про це повідомляє Tagesspiegel з посиланням на джерела в уряді.

Зазначається, що якщо труби швидко не відремонтувати, велика кількість солоної води потрапить у трубопроводи й роз’їсть їх.



Органи безпеки Німеччини та федеральна розвідувальна служба BND припускають, що газопроводи пошкоджені внаслідок акту диверсії. Припускають, що це могла зробити російська сторона, але мотив залишається незрозумілим.

Одна з теорій полягає в тому, що водолази, можливо, заклали вибухівку в дві труби Nord Stream 1 і одну з двох труб труби Nord Stream 2, яку не вводили в експлуатацію.

У ніч на понеділок, 26 вересня, в газопроводі "Північний потік-2" сталося раптове падіння тиску.

27 вересня повідомлялося, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2".

27 вересня прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що пошкодження російських газогонів "Північний потік" і "Північний потік-2" у Балтійському морі є результатом навмисних дій.

28 вересня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав диверсією пошкодження газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі. Того ж дня Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель відреагував на витікання газу на російських трубопроводах системи "Північний потік"