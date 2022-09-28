У Німеччині припустили, що труби "Північних потоків" знищені назавжди, - ЗМІ
Німецькі органи безпеки припускають, що труби компанії Nord Stream AG будуть назавжди непридатні для використання після нещодавнього пошкодження
Про це повідомляє Tagesspiegel з посиланням на джерела в уряді.
Зазначається, що якщо труби швидко не відремонтувати, велика кількість солоної води потрапить у трубопроводи й роз’їсть їх.
Органи безпеки Німеччини та федеральна розвідувальна служба BND припускають, що газопроводи пошкоджені внаслідок акту диверсії. Припускають, що це могла зробити російська сторона, але мотив залишається незрозумілим.
Одна з теорій полягає в тому, що водолази, можливо, заклали вибухівку в дві труби Nord Stream 1 і одну з двох труб труби Nord Stream 2, яку не вводили в експлуатацію.
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