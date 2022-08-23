У Німеччину прибув перший потяг із 1200 тоннами української кукурудзи
До зернового термінала портового міста Росток що у Німеччини прибула перша партія українського збіжжя у вигляді 1200 тонн кукурудзи
Про це інформує NDR.
Потяг з українською кукурудзою, який складався з 21 вагона, прибув у Німеччину уранці 23 серпня. Як передає представник порту Якоб Любіґ, вантаж з України був у дорозі 5-8 днів.
Після прибуття на кордон України та Польщі вантаж перенесли в інший вагон. Тепер кукурудза тимчасово зберігатиметься в зерносховищах міста Росток. Про його подальше транспортування поки нічого невідомо.
У місті очікують прибуття наступних 3 потягів з українським збіжжям.
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