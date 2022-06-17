У Новій Каховці українська ракета влучила у місце розташування ворога, - радник голови Херсонської ОВА Хлань
Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив, що місцевий рух опору координується із ЗСУ і наведення на розташування російських військ та техніки якраз робота руху опору спільно з нашими збройними силами та розвідкою
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Почнімо з приємного, і гелікоптер вчора впав, і у Новій Каховці вчора 16 червня, другий день поспіль, наша ракета чітко влучила у розташування окупантів. Була знищена ворожа техніка, на цей раз без детонування боєприпасів, як на ремонтній базі 14 червня. Але було дуже влучно, орки знову метушилися та не знали куди сховатися" – розказав радник голови ОВА.
Сергій Хлань зазначив, що ЗСУ продовжують тримати тактичну перевагу по лінії фронту з Миколаївського напрямку.
Радник голови ОВА зауважив: "Місцевий опір на Херсонщині посилюється; роздаються та розклеюються листівки, з'являються українські прапори та зриваються російські. До речі, була потужна акція, коли підірвалася машина з росіянами у Херсоні, тобто по трошечки рух опору починає посилюватися. Цей рух координується з ЗСУ, наведення на розташування російських військ та техніки якраз робота нашого руху опору спільно з українськими збройними силами та розвідкою".
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