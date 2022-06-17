У Новій Каховці українська ракета влучила у місце розташування ворога, - радник голови Херсонської ОВА Хлань

Про це він розповів в етері Еспресо.



"Почнімо з приємного, і гелікоптер вчора впав, і у Новій Каховці вчора 16 червня, другий день поспіль, наша ракета чітко влучила у розташування окупантів. Була знищена ворожа техніка, на цей раз без детонування боєприпасів, як на ремонтній базі 14 червня. Але було дуже влучно, орки знову метушилися та не знали куди сховатися" – розказав радник голови ОВА.



Сергій Хлань зазначив, що ЗСУ продовжують тримати тактичну перевагу по лінії фронту з Миколаївського напрямку.



Радник голови ОВА зауважив: "Місцевий опір на Херсонщині посилюється; роздаються та розклеюються листівки, з'являються українські прапори та зриваються російські. До речі, була потужна акція, коли підірвалася машина з росіянами у Херсоні, тобто по трошечки рух опору починає посилюватися. Цей рух координується з ЗСУ, наведення на розташування російських військ та техніки якраз робота нашого руху опору спільно з українськими збройними силами та розвідкою".

7 червня радник голови ОВА Сергій Хлань розповів, що від вибуху в ресторані "Ностальжі" в окупованому Херсоні постраждав персонал

9 червня оперативне командування "Південь" повідомило, що на Херсонщині ЗСУ знищили склади боєприпасів окупантів

14 червня Політолог Володимир Молчанов проінформував, що Збройні сили України перебувають на відстані 30 км від Херсона

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