У новорічну ніч енергосистема України зазнала вже 13-ої масованої атаки дронами, - Укренерго
Додаткові обсяги електроенергії для побутових споживачів надано завдяки свідомій поведінці українського бізнесу та обмеженням роботи промисловості
Про це стало відомо з facebook НЕК "Укренерго".
"Після 11-ї масованої ракетної атаки 31 грудня, не досягнувши своєї глобальної цілі – залишити українців на Новий Рік без електроенергії, ворог майже одразу завдав наступного удару", - йдеться у дописі.
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Додається, що у новорічну ніч енергосистема України зазнала вже 13-тої масованої атаки дронами. Протиповітряна оборона Повітряних Сил, у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України, загалом знищила 45 ударних БПЛА.
В Укренерго закликають заощадливо споживати електроенергію.
- Нагадаємо, станом на 30 грудня повідомлялося, що українська енергосистема поступово відновлювалася, дефіцит потужності в ній зберігався на тому ж рівні, що був до російської атаки 29 грудня.
- Упродовж ночі на 1 січня українська протиповітряна оборона знищила 45 ворожих БПЛА "Шахед-131/136"
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