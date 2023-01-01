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У новорічну ніч енергосистема України зазнала вже 13-ої масованої атаки дронами, - Укренерго

1 січня, 2023 неділя
11:35
війна з Росією Світло

Додаткові обсяги електроенергії для побутових споживачів надано завдяки свідомій поведінці українського бізнесу та обмеженням роботи промисловості

Про це стало відомо з facebook НЕК "Укренерго".

"Після 11-ї масованої ракетної атаки 31 грудня, не досягнувши своєї глобальної цілі – залишити українців на Новий Рік без електроенергії, ворог майже одразу завдав наступного удару", - йдеться у дописі.

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Додається, що у новорічну ніч енергосистема України зазнала вже 13-тої масованої атаки дронами. Протиповітряна оборона Повітряних Сил, у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України, загалом знищила 45 ударних БПЛА.

В Укренерго закликають заощадливо споживати електроенергію.

  • Нагадаємо, станом на 30 грудня повідомлялося, що українська енергосистема поступово відновлювалася, дефіцит потужності в ній зберігався на тому ж рівні, що був до російської атаки 29 грудня.
  • Упродовж ночі на 1 січня українська протиповітряна оборона знищила 45 ворожих БПЛА "Шахед-131/136"

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блекаут
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