У Нью-Йорку, Києві та Сковородинівці на Харківщині погасили благодійну марку до річниці Григорія Сковороди
23 вересня благодійну марку до 300-річчя Григорія Сковороди погасили у Нью-Йорку, Києві та Сковородинівці Харківської області, де рашисти спаплюжили музей українського поета
Про це повідомило в телеграмі Міністерство культури та інформаційної політики України.
У Києві відбитки штемпеля "перший день" на конверті та марці поставила Перша леді Олена Зеленська. У Нью-Йорку погасив Генконсул України Олексій Голубов, а у музеї українського поета й філософа Григорія Сковороди в селі Сковородинівка - генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський та міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.
Благодійну поштову марку випустили до 300-річчя Григорія Сковороди. На одній поштовій марці поштового блоку, зокрема, художники-графіки відтворили малюнок митця - фонтан "Нерівна всім рівність".
"Зображення цього фонтану було на банкнотах УНР в 500 гривень, що ходили у 1918-1920 роках, а також зараз є на банкнотах незалежної України, введених в обіг у 2006 році. А на другій марці блоку - портрет Сковороди, а на полях блоку факсиміле філософа та зображення янголів", - йдеться в повідомленні.
Кошти з продажу передадуть на оновлення музею Сковороди, який внаслідок війни РФ в Україні зазнав руйнувань.
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