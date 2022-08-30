У окупованій Новій Каховці прогриміли потужні вибухи

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Також пишуть про влучання у яхт-клуб в Новій Каховці, де перебував офіцерський склад окупантів.

Офіційного підтвердження влучань немає.

19 липня ЗСУ вдарили по ворожих позиціях поблизу Антонівського мосту в тимчасово окупованому Херсоні, який є стратегічно важливим для російських військових. Експерт Defense Express Рябих в ефірі Еспресо заявив, що знищення Антонівського мосту може призвести до знищення великого угруповання російських військ на Херсонщині.

27 липня українські військові підтвердили удари по Антонівському мосту в Херсоні.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав російських окупантів залишити Херсон після нового удару по мосту через Дніпро.

23 серпня ЗСУ підтвердили, що завдали чергового удару по Антонівському мосту.

29 серпня експерт Defense Express Киричевський в ефірі Еспресо заявив, що прорив першої лінії оборони на Херсонщині став для росіян неприємним сюрпризом.

Уночі проти 29 серпня у Херсоні ЗСУ знищили військову частину окупантів та "травмували" міст через Конку.

Керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк повідомила, що цієї ночі Збройні сили України знищили кілька російських систем С-300, з яких окупанти обстрілювали Миколаїв.

У мережі з'явилась інформація, що на окупованій Херсонщині вбили колаборанта, колишнього нардепа Олексія Ковальова.

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