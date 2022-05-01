У оперному театрі Венеції відбувся концерт української симфонічної музики
Концерт "Музика для миру" відбувся у в театрі Ла Феніче. Твори виконував Національний симфонічний оркестр України під керівництвом Володимира Сіренка та Йоганнеса Скудліка
Про це повідомила пресслужба Міністерства культури у telegram.
У пресслужбі сказали, що мовою музики українські виконавці висловили заклик до миру. Під час концерту прозвучала 3-тя симфонія Бориса Лятошинського “Мир переможе війну”, Другий концерт для скрипки з оркестром Євгена Станковича та Увертюра до "Тараса Бульби" Миколи Лисенка.
“Українська симфонічна музика має звучати в Європі, а такі концерти - це ще одна можливість познайомити європейців з майстерністю наших музикантів”, - сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
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