У оперному театрі Венеції відбувся концерт української симфонічної музики

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури у telegram.



У пресслужбі сказали, що мовою музики українські виконавці висловили заклик до миру. Під час концерту прозвучала 3-тя симфонія Бориса Лятошинського “Мир переможе війну”, Другий концерт для скрипки з оркестром Євгена Станковича та Увертюра до "Тараса Бульби" Миколи Лисенка.



“Українська симфонічна музика має звучати в Європі, а такі концерти - це ще одна можливість познайомити європейців з майстерністю наших музикантів”, - сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

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