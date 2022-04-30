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Учасники гурту "Друга ріка" долучились до акції на підтримку України у Ризі

30 квітня, 2022 субота
17:31
Культура

Фронтмен Валерій Харчишин та інші учасники гурту "Друга ріка" долучились до акції протесту біля посольства Росії у Ризі

Про це повідомили на сторінці гурту у facebook. 

"Сьогодні у Ризі ми мали можливість долучитись до "протестного майданчика" навпроти посольства Росії. Там відбувся музичний перфоманс за участю активістів української діаспори та небайдужих латвійців", - йдеться у повідомленні.

Клавішник гурту Сергій Гера (Шура) та вокаліст Валерій Харчишин виконали пісню "Ой у лузі червона калина..".
 



Окрім цього, музиканти також організували збір медикаментів для лікарні Сєвєродонецька поруч із клубом де сьогодні заплановано концерт.  Гурт вирушив в благодійне турне, щоб зібрати гроші для людей, які постраждали від війни в Україні.
  • Раніше, російські окупанти спалили будинок соліста гурту Валерія Харчишина. Старший син та брат співака захищають Україну у лавах Збройних сил.
  • Пізніше Харчишин опублікував фото залишків свого будинку під Гостомелем.
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