Учасники гурту "Друга ріка" долучились до акції на підтримку України у Ризі

Про це повідомили на сторінці гурту у facebook.



"Сьогодні у Ризі ми мали можливість долучитись до "протестного майданчика" навпроти посольства Росії. Там відбувся музичний перфоманс за участю активістів української діаспори та небайдужих латвійців", - йдеться у повідомленні.



Клавішник гурту Сергій Гера (Шура) та вокаліст Валерій Харчишин виконали пісню "Ой у лузі червона калина..".



Раніше, російські окупанти спалили будинок соліста гурту Валерія Харчишина. Старший син та брат співака захищають Україну у лавах Збройних сил.

Пізніше Харчишин опублікував фото залишків свого будинку під Гостомелем.