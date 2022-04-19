"Друга Ріка" вирушить у благодійний тур, щоб зібрати гроші для людей, які постраждали від війни в Україні
Гурт "Друга Ріка" наприкінці квітня вирушить у благодійний тур. Наразі концерти заплановані у п'яти країнах
Про це повідомили на facebook-сторінці гурту.
"Благодійний тур "Хто, якщо не ми?". В рамках ініціативи європейських промоутерів "Друга Ріка" дасть кілька благочинних концертів в країнах Балтії та Чехії. Метою заходів є збір коштів на підтримку постраждалих людей під час бойових дій в Україні в наслідок військової агресії РФ",- йдеться у повідомленні.
Концерти відбудуться у таких містах:
- 29.04.Вільнюс (Vakaris Vilnius);
- 30.04. Рига (FIRST MIR);
- 01.05.Таллінн (CATHOUSE);
- 04.05 Прага (Retro Music Hall, Praha 2);
- 05.05.Брно (Zoner BobyHal).
17 квітня гурт влаштував благодійний виступ в Житомирі. Музиканти зібрали пів мільйона гривень. У повідомленні на сторінці гурту йдеться, що гроші скерують на підтримку армії України.
Нагадаємо, російські окупанти спалили будинок соліста гурту Валерія Харчишина. Старший син та брат співака захищають Україну у лавах Збройних сил. Пізніше Харчишин опублікував фото залишків свого будинку під Гостомелем.
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