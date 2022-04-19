"Друга Ріка" вирушить у благодійний тур, щоб зібрати гроші для людей, які постраждали від війни в Україні

Про це повідомили на facebook-сторінці гурту.



"Благодійний тур "Хто, якщо не ми?". В рамках ініціативи європейських промоутерів "Друга Ріка" дасть кілька благочинних концертів в країнах Балтії та Чехії. Метою заходів є збір коштів на підтримку постраждалих людей під час бойових дій в Україні в наслідок військової агресії РФ",- йдеться у повідомленні.



Концерти відбудуться у таких містах:

29.04.Вільнюс (Vakaris Vilnius);

30.04. Рига (FIRST MIR);

01.05.Таллінн (CATHOUSE);

04.05 Прага (Retro Music Hall, Praha 2);

05.05.Брно (Zoner BobyHal).