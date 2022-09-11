У Павлограді працювала ППО, деякі вулиці без світла
Сьогодні, 11 вересня, у Павлограді на Дніпропетровщині працювала протиповітряна оборона, є влучання за містом. Деякі вулиці без світла
Про це інформують в офіційному телеграм-каналі Павлоградської міської ради.
"Шановні павлоградці! Працювала ППО. Також є влучення в об'єкт інфраструктури за містом. Деякі вулиці без світла. Аварійні бригади працюють. Загрози для життя павлоградців немає", - йдеться у повідомленні.
Також Павлоградська міська рада закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
- Українські військові ввечері 11 вересня збили російські ракети в небі над Кременчуцьким районом Полтавської області.
- 11 вересня над Дніпропетровщиною українська ППО збила ворожу ракету.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.76
Купівля 39.76Продаж 40.71
-
EUR
Купівля 39.57Продаж 40.83
- Актуальне
- Важливе