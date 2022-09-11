У Павлограді працювала ППО, деякі вулиці без світла

Про це інформують в офіційному телеграм-каналі Павлоградської міської ради.

"Шановні павлоградці! Працювала ППО. Також є влучення в об'єкт інфраструктури за містом. Деякі вулиці без світла. Аварійні бригади працюють. Загрози для життя павлоградців немає", - йдеться у повідомленні.

Також Павлоградська міська рада закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Українські військові ввечері 11 вересня збили російські ракети в небі над Кременчуцьким районом Полтавської області.

11 вересня над Дніпропетровщиною українська ППО збила ворожу ракету.

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