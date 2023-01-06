У Пентагоні сказали, скільки українських захисників пройшли навчання в США

Про це повідомив представник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер під час брифінгу.

За його словами, із квітня 2022 року понад 3,1 тис. військових України пройшли навчання в Сполучених Штатах Америки. Загалом за кордоном підготували приблизно 12 тисяч солдатів та офіцерів.

"На цьому фронті з квітня ми навчили приблизно 3100 українців. Загалом, якщо дивитися в цілому на міжнародні зусилля з підготовки українських сил, то я б оцінив кількість тих, хто пройшов підготовку, приблизно в 12 тисяч осіб", - поінформував Патрік Райдер.

Він додав, що за кілька тижнів розпочнеться підготовка українців у Німеччині, щомісяця навчатимуть близько 500 осіб.

"Це забезпечить підвищення кваліфікації українських військових, дозволить краще діяти на рівні батальйону та загальновійськового складу, що надасть їм перевагу на полі бою", - запевнив представник Пентагону.

У Польщі 12 грудня 2022 року стартували навчання для українських медиків з евакуації поранених військових і мирних жителів із зони бойових дій за допомогою гелікоптерів.

15 грудня президент США Джо Байден схвалив розширення підготовки українських військових на американській базі у німецькому Графенвері.

А 22 грудня речник Повітряних сил Юрій Ігнат сказав, що Збройні Сили України здатні опанувати американські зенітні ракетні комплекси Patriot за кілька місяців. У мирний час навчання мало би проходити довше.

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