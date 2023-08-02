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У Пентагоні відреагували на перетин гелікоптерів Білорусі польського повітряного простору

2 серпня, 2023 середа
11:09
Світ офіційний представник Пентагону Патрік Райдер

У Пентагоні прокоментували порушення двома білоруськими військовими гелікоптерами повітряного простору Польщі, яке сталось 1 серпня, і наголосили, що вони "дуже серйозно ставляться до безпеки країн НАТО"

Про це на брифінгу заявив офіційний представник Пентагону Патрік Райдер.

На питання журналіста про занепокоєння щодо безпеки східного флангу НАТО після інциденту на білорусько-польському кордоні, генерал відповів, що зараз немає чого оголошувати щодо будь-яких додаткових змін у позиції сил НАТО.

"Ви знаєте, коли мова заходить про польську оборону, я б направив вас до польського міністерства оборони. Крім того, знову ж таки, ми продовжуватимемо дуже серйозно ставитися до безпеки НАТО і продовжуватимемо співпрацювати з нашими союзниками по НАТО для забезпечення безпеки кожного квадратного дюйма Альянсу", - наголосив Райдер.

Кордон Польщі та Білорусі: що відомо

23 лютого Польща посилила заходи безпеки на кордоні з Росією і Білоруссю.

У червні на кордоні Польщі з Білоруссю під обстріл потрапила автівка з польськими прикордонниками, серед них були двоє офіцерів. Наразі невідомо, хто саме обстріляв автівку. 16 червня польські прикордонники назвали обстріл автомобіля на кордоні ескалацією ситуації.

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі. 27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина.

На початку липня Польща посилила кордон з Білоруссю півтисячею поліцейських. 8 липня повідомлялось про скерування на кордон додаткової сили, серед якої понад 1000 військових і близько 200 одиниць військової техніки.

Пізніше, 23 липня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про бажання розміщених у його країні найманців з російської ПВК Вагнера "сходити на екскурсію" до Польщі. Після цього, того ж дня, стало відомо, що до Білорусі прибула десята колона вагнерівців, в якій щонайменше десять одиниць техніки.

27 липня повідомлялось, що підрозділи приватної військової компанії Вагнера шукають в Білорусі осіб, готових воювати проти Литви та Польщі.

29 липня стало відомо, що Польща разом із Литвою можуть закрити кордон з Білоруссю через провокації ПВК Вагнера.

Міністерство оборони Польщі 1 серпня підтвердило, що два білоруські гелікоптери порушили повітряний простір країни під час "навчань". Водночас міністерство оборони Білорусі відхрестилось від заяв польської сторони, заявивши, що твердження про порушення повітряного простору Польщі потрібні Варшаві для "чергового виправдання нарощування сил і засобів біля білоруського кордону".

Польща
Білорусь
Пентагон
НАТО
США
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