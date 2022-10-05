У Підмосков'ї невідомий кинув "коктейлі Молотова" в будівлю військової частини і втік
У Підмосков'ї невідомий намагався підпалити будівлю на території військової частини
Про це повідомляє Telegram-канал Baza.
Палій вибрав ціллю нежитловий барак на території військової частини в селі Зюзіно Раменського району. Вночі він підійшов до нього і кинув у вікно барака чотири пляшки з легкозаймистою рідиною. Дві з них розбилися і загорілися, пошкодивши обшивку будівлі. Інші дві навіть не розбилися (пізніше їх знайшли співробітники поліції).
Палію вдалося втекти, його зараз шукають.
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