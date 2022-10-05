У Підмосков'ї невідомий кинув "коктейлі Молотова" в будівлю військової частини і втік

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Палій вибрав ціллю нежитловий барак на території військової частини в селі Зюзіно Раменського району. Вночі він підійшов до нього і кинув у вікно барака чотири пляшки з легкозаймистою рідиною. Дві з них розбилися і загорілися, пошкодивши обшивку будівлі. Інші дві навіть не розбилися (пізніше їх знайшли співробітники поліції).

Палію вдалося втекти, його зараз шукають.

Президент Росії Володимир Путін оголосив проведення часткової мобілізації 21 вересня.

Цього ж дня почалися акції протестів у багатьох містах Росії. Люди виходять на вулиці, а також підпалюють будівлі воєнкоматів та органів влади.

25 вересня в Дагестані розпочалися протести проти мобілізації. Мітингарі готували коктейлі Молотова, палили покришки та портрети Путіна.

В місті Усть-Ілімськ в Іркутській області Росії чоловік вчинив стрілянину в військкоматі, внаслідок якої було поранено військкома – мотивами свого вчинку назвав мобілізацію найближчого друга.

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