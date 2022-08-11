У Підмосков'ї сталася пожежа на території військової частини: вогонь охопив площу 1,2 тис. кв м
У підмосковному Довгопрудному 11 серпня на території військової частини спалахнула пожежа, яка охопила площу 1,2 тис. кв м
Про це повідомила пресслужба ГУ МВС у Московській області, передає ТАСС.
"В оперативно-чергову зміну ЦУКС (Центр управління в кризових ситуаціях МНС РФ, - ред.) надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в міському окрузі Довгопрудний, вулиця Східна, навпроти будинку №33. На момент прибуття першого пожежно-рятувального підрозділу спостерігалося задимлення з-під покрівлі", - ідеться в заяві.
В екстрених службах зазначили, що за цією адресою розташована військова частина. Пожежу загасили. Інформації про постраждалих не надходило.
До гасіння вогню залучили 37 МНСників і 9 одиниць техніки.
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