У Польщі зібрали перший мільйон злотих на "байрактар" для України, - ЗМІ
Поляки зібрали перший мільйон злотих на купівлю бойового безпілотника Bayraktar TB2 для України
На це вказує лічильник на офіційному сайті акції.
"До нас приєдналися понад 10 тисяч людей. Інформацію про акцію поширили 25 тисяч разів. Хто ще хоче інвестувати у поразку Путіна?" - написав ініціатор збору журналіст Славомір Сераковський.
Нині лічильник на офіційному сайті акції наразі показує близько 1 116 000 злотих.
Необхідні 22,5 млн злотих планують зібрати за 30 днів.
Акцію анонсували 28 червня, надихнувшись успішним збором у Литві та Україні.
- Литва підписала угоду з Туреччиною про купівлю ударного безпілотника "Байрактар" для потреб українського війська. Литовець Андрюс Тапінас почав збирати гроші, щоб придбати для української армії "байрактар", 25 травня.
- 28 травня відбувся фінальний ефір зі збору грошей, вдалось зібрати понад 5 млн євро на "байрактар" для українських захисників. Пізніше Туреччина передала "байрактар" Литві безплатно.
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