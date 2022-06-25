Про це інформують підписники телеграм-каналу "Запоріжжя.Інфо".

"Бердянськ, у порт пливе вантажний корабель, його супроводжують 4 військові кораблі", - йдеться в повідомленні.

У відомстві припускають, що цей корабель прибув для "експорту" зернових: "Ось він, рашистський корабель, який крастиме зерно наших фермерів та агропідприємств".

Раніше повідомлялося, що окупанти планують відновити роботу портів Херсона і Скадовська для вивезення краденого врожаю.

Судна під російським прапором перевозили зерно, зібране в Україні, до Сирії.

Ще раніше супутникові знімки Maxar показували, що російське вантажне судно, повне зерна, яке викрали з українських ферм, прибуло до сирійського порту Латакії.

Прокуратура розпочала розслідування незаконного вивезення викраденого Росією українського зерна через окупований Крим.

За умови російської блокади портів у Чорному морі, Україна розробила логістику експортування зерна через Польщу та Румунію.

13 червня стало відомо, що 18 тис. тонн української кукурудзи вперше доправили до Іспанії за новим маршрутом через Польщу.

15 червня президент Румунії Клаус Йоханніс описав процес транспортування українського зерна, як логістичний виклик "епічних масштабів". А сьогодні повідомив, що Україна збільшила транзит зерна через Румунію у 4 рази, а тепер планує ще подвоїти об'єм.

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