У порт окупованого Бердянська зайшов великий вантажний корабель
Сьогодні, 25 червня, у тимчасово окупований Бердянський морський торговельний порт зайшов вантажний корабель РФ у супроводі чотирьох військових суден
Про це інформують підписники телеграм-каналу "Запоріжжя.Інфо".
"Бердянськ, у порт пливе вантажний корабель, його супроводжують 4 військові кораблі", - йдеться в повідомленні.
У відомстві припускають, що цей корабель прибув для "експорту" зернових: "Ось він, рашистський корабель, який крастиме зерно наших фермерів та агропідприємств".
- Раніше повідомлялося, що окупанти планують відновити роботу портів Херсона і Скадовська для вивезення краденого врожаю.
- Судна під російським прапором перевозили зерно, зібране в Україні, до Сирії.
- Ще раніше супутникові знімки Maxar показували, що російське вантажне судно, повне зерна, яке викрали з українських ферм, прибуло до сирійського порту Латакії.
- Прокуратура розпочала розслідування незаконного вивезення викраденого Росією українського зерна через окупований Крим.
- За умови російської блокади портів у Чорному морі, Україна розробила логістику експортування зерна через Польщу та Румунію.
- 13 червня стало відомо, що 18 тис. тонн української кукурудзи вперше доправили до Іспанії за новим маршрутом через Польщу.
- 15 червня президент Румунії Клаус Йоханніс описав процес транспортування українського зерна, як логістичний виклик "епічних масштабів". А сьогодні повідомив, що Україна збільшила транзит зерна через Румунію у 4 рази, а тепер планує ще подвоїти об'єм.
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