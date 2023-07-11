Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

За даними відомства, Росія продовжує блокувати експорт зерна.

"З початку липня з чорноморських портів вийшло 6 суден. Сукупно на них було завантажено тільки 215 тисяч тонн агропродукції", - повідомили у Мінінфраструктури.

У порту Чорноморська судна під завантаження нині відсутні. Останні судна з агропродукцією вийшли звідти минулого тижня в напрямку Китаю та Тунісу.

"Понад 2 місяці не працює порт Південний, бо росіяни "викреслюють" усі судна, які прямують до нього", - розповіли у пресслужбі відомства.

Згідно з повідомленням, із 26 червня росіяни відмовляються проводити інспекції суден, що прямують до українських портів під завантаження. 29 суден, які мали б доставити понад 1,4 млн тонн агропродукції для країн Азії та Африки, заблоковано в територіальних водах Туреччини.

Термін дії чинної "зернової угоди" спливає 17 липня.

У Мінінфраструктури зазначили, що відсутність експорту зерна з України призведе до зростання світових цін на продовольство і поглибить кризу в бідних країнах.

Що відомо про "зернову угоду"

Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена між Росією та Україною за посередництва ООН та Туреччини у липні 2022 року у Стамбулі. Потім її кілька разів продовжували.

У січні Мінінфраструктури заявило, що внаслідок дії росіян у Босфорі світ щомісяця недоотримує мільйони тонн українського продовольства. Окупанти гальмують інспекцію суден, які вивозять зерно до країн третього світу.

У березні 2023 року РФ повідомила учасникам угоди про продовження угоди лише на 60 днів замість 120. Термін цих домовленостей спливав 18 травня.

Для її продовження окупанти вимагали:

перепідключення Россєльхозбанку до SWIFT

поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин і сервісного обслуговування

скасування обмежень на страхування та перестрахування плюс зняття заборони на доступ до портів

відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті – Одеса"

розблокування закордонних активів і рахунків російських компаній, пов'язаних із виробництвом і транспортуванням продовольства та добрив.

17 травня дію "зернової угоди" було продовжено на 60 днів. Вимоги росіян не задовольнили.

5 червня у РФ заявили, що не бачать перспектив продовження угоди в липні, а 22 червня у МЗС України зазначили, що не бачать готовності росіян продовжувати зернову ініціативу. Сумніви в продовженні "зернової угоди" 4 липня озвучили й у Великій Британії.

5 липня в ООН заявили про готовність відрядити свого представника до Москви, щоб "урятувати зернову угоду".