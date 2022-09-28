У Португалії через енергетичну кризу вимикатимуть різдвяне освітлення
Уряд Португалії оприлюднив рекомендації щодо заощадження електроенергії, вони передбачають обмеження різдвяного освітлення від 6 грудня до 6 січня від 18:00 до опівночі
Про це йдеться в інструкції уряду.
За ними, різдвяне освітлення рекомендують обмежити з 6 вечора до півночі з 6 грудня до 6 січня наступного року.
Натомість в інструкції заохочується ширше використання природного світла та вимкнення внутрішнього освітлення, коли приміщення не використовується.
Кондиціонери будуть регулюватися "до максимуму +18 градусів взимку і мінімуму +25 градусів влітку". Ці заходи рекомендовані для місцевих адміністрацій, але значною мірою будуть обов'язковими для будівель, які експлуатуються урядом.
Крім того, деякі рекомендації ввели й для приватних осіб. Вони, серед іншого, передбачають скорочення "часу використання води у ваннах та душах", а також "мінімізацію використання пральної та посудомийної машини, використовуючи її максимальну потужність".
В уряді також попередили, що в разі подальших ускладнень план може "стати обов'язковим" і включати "виняткові заходи".
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- Цю ідею також підтримує голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, яка закликала обмежити ціну на російський газ "у Європі та в усьому світі".
- РФ використовує енергетику як інструмент тиску на Європу, заявив Білий дім, коментуючи зупинку газопроводу "Північний потік".
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