Про це йдеться в інструкції уряду.

За ними, різдвяне освітлення рекомендують обмежити з 6 вечора до півночі з 6 грудня до 6 січня наступного року.

Натомість в інструкції заохочується ширше використання природного світла та вимкнення внутрішнього освітлення, коли приміщення не використовується.

Кондиціонери будуть регулюватися "до максимуму +18 градусів взимку і мінімуму +25 градусів влітку". Ці заходи рекомендовані для місцевих адміністрацій, але значною мірою будуть обов'язковими для будівель, які експлуатуються урядом.

Крім того, деякі рекомендації ввели й для приватних осіб. Вони, серед іншого, передбачають скорочення "часу використання води у ваннах та душах", а також "мінімізацію використання пральної та посудомийної машини, використовуючи її максимальну потужність".

В уряді також попередили, що в разі подальших ускладнень план може "стати обов'язковим" і включати "виняткові заходи".

Газпром припинив постачання газу в Європу через трубопровід "Північний потік" на три дні, починаючи з 31 серпня. У Європі зростають очікування, що ці постачання будуть використані як спосіб тиснути на ЄС через санкції. І це побоювання справдилось.

Речник Єврокомісії 2 вересня заявив, що Газпром бреше про несправність Північного потоку. Пізніше президент України Володимир Зеленський закликав Європейський Союз обмежити ціну на російський газ, за прикладом того, як це було зроблено з нафтою.

Цю ідею також підтримує голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, яка закликала обмежити ціну на російський газ "у Європі та в усьому світі".

РФ використовує енергетику як інструмент тиску на Європу, заявив Білий дім, коментуючи зупинку газопроводу "Північний потік".