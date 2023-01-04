У посольстві РФ у Латвії знайшли пакунок з "речовиною невідомого походження"
У посольстві РФ у Латвії на вулиці Незалежності України в Ризі, ймовірно, знайшли речовину невідомого походження. На місці працюють відповідні спецслужби
Про це повідомляє портал Delfi з посиланням на Державну пожежно-рятувальну службу Латвії (VUGD).
Зазначається, що о 15:08 в VUGD надійшов виклик на вулицю Незалежності України в Ризі, де в будівлі нібито було виявлено речовину невідомого походження.
На місце події вирушили пожежники та рятувальники у співпраці з іншими екстреними службами.
У Державній поліції Латвії порталу Delfi пояснили, що о 13:54 надійшов дзвінок про те, що до посольства Росії може надійти підозрілий пакунок, який містить речовину невідомого походження.
- 30 листопада співробітник посольства України в Мадриді отримав незначні поранення внаслідок вибуху бомби в приміщенні дипустанови. Відомо, що в Іспанії попередньо кваліфікували інцидент як терористичний злочин.
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Пізніше пакунок із, імовірно, вибуховим пристроєм у середу отримала іспанська компанія Instalaza, яка виготовляє зброю для України.Зокрема Instalaza виготовляє протитанкові гранатомети, які використовуються українською армією у війні з Росією. На початку війни міністерка оборони Іспанії Маргарета Роблес оголосила, що Київ отримає 1370 таких установок.
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2 грудня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що було 17 випадків отримання посольствами листів-бомб або листів, які містять частини тварин, наприклад, очі корів і свиней.
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