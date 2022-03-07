У Празі призупинив роботу центр прийому біженців з України. Їх відправлятимуть в інші регіони

Про це, за даними Укрінформ, повідомив міський голова столиці Чехії Зденек Гржіб, інформує Еспресо.TV

"Ми були вимушені оголосити про зупинку центру державної допомоги в Конгрес-центрі. Персонал вичерпаний, і нам більше нема звідки його взяти. Натиск перевищує можливості мегаполісу", - написав мер.

Він звернуся до міністра внутрішніх справ Віта Ракушана з проханням перерозподілити шукачів притулку по інших регіонах країни.

Пожежно-рятувальна служба Чеської Республіки зазначила, що реєстрація буде переспрямована до інших менш завантажених регіональних центрів допомоги. Служба організує при цьому відправку людей пожежними автобусами.

Зазначається, що у неділю центр допомоги надав допомогу 3284 особам, а з моменту заснування через нього пройшло майже 12 тисяч біженців. Загалом, за оцінкою МВС ЧР, станом 6 березня, до Чехії прибуло близько 100 тисяч українців.

Нагадаємо, 4 березня Чехія запровадила надзвичайний стан через наплив біженців з України

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