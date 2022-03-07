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Головна війна з Росією У Празі призупинив роботу центр прийому біженців з України. Їх відправлятимуть в інші регіони

У Празі призупинив роботу центр прийому біженців з України. Їх відправлятимуть в інші регіони

7 березня, 2022 понедiлок
19:11

З моменту заснування через нього пройшло майже 12 тисяч біженців, а загалом до Чехії прибуло близько 100 тисяч українців.

Про це, за даними Укрінформ, повідомив міський голова столиці Чехії Зденек Гржіб, інформує Еспресо.TV

"Ми були вимушені оголосити про зупинку центру державної допомоги в Конгрес-центрі. Персонал вичерпаний, і нам більше нема звідки його взяти. Натиск перевищує можливості мегаполісу", - написав мер.

Він звернуся до міністра внутрішніх справ Віта Ракушана з проханням перерозподілити шукачів притулку по інших регіонах країни.

Пожежно-рятувальна служба Чеської Республіки зазначила, що реєстрація буде переспрямована до інших менш завантажених регіональних центрів допомоги. Служба організує при цьому відправку людей пожежними автобусами.

Зазначається, що у неділю центр допомоги надав допомогу 3284 особам, а з моменту заснування через нього пройшло майже 12 тисяч біженців. Загалом, за оцінкою МВС ЧР, станом 6 березня, до Чехії прибуло близько 100 тисяч українців.

Нагадаємо, 4 березня Чехія запровадила надзвичайний стан через наплив біженців з України

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Чехія
біженці
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