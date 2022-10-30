У Празі відбулася масова акція на підтримку України, до учасників звернулася Зеленська
У Чехії відбулася акція підтримки Україні в її війні проти Росії, активісти також та засудили проросійську акцію кількома днями раніше, перша леді Зеленська звернулась до учасників акції
Про це повідомили у Reuters.
"Десятки тисяч чехів вийшли на мітинг на головній площі Праги в неділю проти зростання популізму та екстремізму, через два дні після того, як коаліція ультраправих політичних рухів, маргінальних груп і комуністичної партії провела акцію протесту на тому ж місці", - йдеться в матеріалі.
Відомо, що організатором протесту стала група "Мільйони моментів за демократію". На сцені, оточеній десятками тисяч мітингувальників, були плакати з написами "Чехія проти страху" і "Ми можемо дати цьому раду".
"Дякуємо, що прийшли подивитися своєму страху в очі. Зрозуміло, що багато хто боїться. Та це не завжди погано. Страх – хороший слуга, який допомагає нам виживати", – заявили організатори.
Учасники акції "Чехія проти страху" тримали в руках прапори Чехії, США, НАТО й України.
Також мітингувальникам показали відеозвернення першої леді України Олени Зеленської, яка закликала їх не забувати про те, що відбувається в її державі.
"Ми не дозволимо Росії затягнути нас чи увесь світ у темряву. Темрява ніколи не переможе. Якщо люди не заплющуватимуть очі на війну, наше світло ніколи не згасне", – сказала вона.
- Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 28 жовтня, надав Празі звання "Місто-рятівник". У тексті указу зазначається, що звання присвоюється "за виявлені гуманізм, милосердя і солідарність з українським народом, всебічну допомогу громадянам України, які вимушено залишили Батьківщину внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, а також вагому підтримку України у захисті її незалежності та суверенітету".
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