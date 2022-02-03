У ПСЖ вирішили заманити Зідана у Париж завдяки космічній зарплаті

Про це повідомляє Foot Mercato.



За інформацією джерела, рада директорів ПСЖ вважає, що лише 49-річний Зінедін Зідан здатен навести лад у зірковій роздягальні. Боси парижан запропонували тренеру космічну зарплату у розмірі 12 млн євро на рік, щоб заманити його у Францію.



Контракт нинішнього тренера ПСЖ Маурісіо Почеттіно із французькою командою діє до літа 2023 року. Аргентинець заробляє 8 млн євро у рік.



Останнім місцем роботи Зідана був мадридський "Реал", з якого він звільнився у травні 2021 року. За свою тренерську кар'єру француз тричі виграв Лігу чемпіонів.

17 листопада стало відомо, що екстренер "Реала" Зінедін Зідан не збирається на роботу в МЮ, бо він зацікавлений у роботі в ПСЖ.

30 листопада президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфі спростував інформацію про можливе призначення Зінедіна Зідана на посаду головного тренера команди.

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