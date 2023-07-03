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У Путіна дилема: стояти на боці міноборони, або ж лишитися з підтримкою ультранаціоналістичних воєнкорів, - ISW

3 липня, 2023 понедiлок
06:46
Війна з Росією путін пригожин

Президент РФ стоїть перед вибором: або підтримати російське міноборони, що дозволить захистити його ослаблену репутацію, або ж зберегти свою підтримку серед ультранаціоналістичних воєнкорів

Про це повідомили аналітики Інституту вивченні війни (ISW).

Зазначається, що у липні та жовтні 2022 року міноборони РФ розпочало атаки на воєнкорів, які критикували російське військове командування. Однак це не призвело до арештів.

Західні аналітики оцінили, що президент РФ не був зацікавлений в обмеженні воєнкорів, оскільки він цінував їхню підтримку перед початком повномасштабного вторгнення в Україну.

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Водночас ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин широко використовував воєнкорів, щоб просувати свої зусилля щодо заміни російського керівництва міноборони.

"І тепер Путін стоїть перед вибором: цензурувати або ж заспокоювати російських воєнкорів після заколоту Пригожина", — йдеться у повідомленні

В ISW припустили, що Путіну потрібно буде якось заборонити російським воєнкорам критикувати міноборони РФ. Але невдачі та очевидна повсюдна нечесність російського міноборони роблять це завдання нездійсненним.

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Зазначається також, що можливий варіант, що президент РФ буде балансувати й знаходити окремих "цапів відбувайлів" у російському вищому військовому керівництві. Проте, такий спосіб дій також несе ризик для Путіна: безперервна ерозія довіри до міноборони може дати можливість іншим амбітним російським діячам просувати свої інтереси його коштом, як це намагався зробити Пригожин.

Заколот Пригожина, домовленості з Лукашенком та від'їзд до Білорусі

23 червня стало відомо, що російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про "марш справедливості" і заявив, що 25 тисяч найманців йдуть на Москву. Бойовики зайшли у кілька областей і рухались до столиці РФ, а самій Москві на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Увечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, оприлюднила текст заяви, у якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.

Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього. 

26 червня Путін виступив з промовою, у якій прокоментував заколот Пригожина - президент РФ дав бійцям ПВК Вагнера три варіанти майбутніх дій.

27 червня Федеральна служба безпеки Росії повідомила про закриття кримінальної справи щодо збройного заколоту, у якій фігурує ватажок ПВК Євген Пригожин. 

Того ж дня самопроголошений президент Білорусі підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом з ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю.

29 червня в мережі з'явились супутникові знімки, на яких видно, що неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі будують наметовий табір. Радіо Свобода припускала, що це для вагнерівців.

Детальніше про перебіг подій під час заколоту вагнерівців читайте за посиланням.

Росія
Володимир Путін
російська армія
Вагнергейт
Військові новини
Заколот Вагнера
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