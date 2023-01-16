У Путіна відреагували на удар по будинку у Дніпрі і пригрозили наслідками постачання Україні танків

Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

"Оцінюємо, сприймаємо дуже негативно (постачання танків, - ред.). Тут ми не приховуємо нашого відношення. Велика Британія, інші європейські країни - Польща і т. д., які зараз говорять про свої наміри влаштувати новий виток з постачання нового, досконалішого технологічно військового обладнання для України - не здатні змінити ситуацію на місці. Вони повинні це зрозуміти. Вони здатні затягнути всю ситуацію, завдати більше бід державі Україна", - сказав він.

Окрім того він прокоментував удар по житловому будинку у Дніпрі.

"Російські військові не завдають в Україні ударів по житлових будинках та об'єктах соціальної інфраструктури. Удари наносяться по військових цілях. Трагедія у Дніпрі стала наслідком роботи української ППО", - сказав Пєсков.

У суботу, 14 січня, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого було зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку. Станом на 10:30 понеділка з-під завалів багатоповерхівки в Дніпрі, зруйнованої ворожим ракетним ударом 14 січня, дістали тіла 36 загиблих.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським підтвердив, що його країна надасть Україні танки Challenger 2.

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