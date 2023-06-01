Це він сказав в етері Еспресо.

Нардеп прокоментував нічну ракетну атаку РФ на Київ.

"Це терор на залякування мирного населення. Україні треба тримати правдиву позицію і показувати кадри наслідків ворожих ракетних ударів і Папі Римському, і африканським країнам. Але сьогодні я почав би з Ради безпеки ООН у Нью-Йорку. Саме на Радбезі треба продемонструвати кадри й показати, як росіяни вбили у Міжнародний день захисту дітей українську дитину і двох невинних жінок. І сьогодні 1 червня показово виключити Росію з Радбезу ООН, я б ще з ООН виключив би. І нарешті застосувати повну міжнародну ізоляцію до російського терориста, тим більше після таких злочинів", - наголосив ексголова СБУ.

Валентин Наливайченко переконаний, що наслідки терористичних ракетних атак РФ необхідно показати всьому світові.