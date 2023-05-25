У Раді порахували, скільки грошей приніс до бюджету "податок на Google"

Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

За його словами, термін сплати податку за 1 квартал 2023 року - 9 червня, тому ще очікується сплата податку більше ніж 0,7 млрд гривень. У 2023 році (станом на 24.05.2023) міжнародні компанії сплатили ПДВ армії майже 3,2 млрд гривень.

Найбільші суми задекларовані за 1 квартал 2023 року компаніями Google Play, Google, Etsy, Sjny, Netflix, Apple, Meta, Valve Software, Amazon. Компанія Only Fans з початку року нарахувала 620 тисяч доларів податку та сплатила 23,3 млн гривень до бюджету.

Станом на 1 квітня 2023 року на податковому обліку перебувало 87 платників, що на 30 більше, ніж роком раніше.

У червні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким іноземні світові технологічні гіганти, такі як Apple, Google, Microsoft, Netflix та інші, сплачуватимуть 20% ПДВ.