Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією У РФ лишилося ракет максимум на 3-4 атаки, вона перейшла межу по нормативах використання, - Данілов

У РФ лишилося ракет максимум на 3-4 атаки, вона перейшла межу по нормативах використання, - Данілов

19 грудня, 2022 понедiлок
10:03
війна з Росією ракета

Секретар РНБО заявив, що в Росії вистачить ракет максимум на дві-три, може, на чотири великі атаки нашкребуть, але тоді вони повністю залишаться без них

Про це розповів в інтерв'ю секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов одному з українських видань.

"Якщо рахувати на великі атаки, які у нас уже відбулися, то у них залишилося максимум на дві-три, може, на чотири нашкребуть. Але тоді вони повністю залишаться без ракет, що є неприпустимо, адже у них можуть з’явитися зовсім інші виклики і вони мають хоч якийсь запас залишити. Щоб ви розуміли, ту межу, яку по нормативах вони б мали втримувати, вони її вже пройшли й пройшли доволі давно", - розповів Данілов.

Щодо ракет С-300, секретар РНБО розповів, що їх вони противник зараз використовує по українських містах - цих ракет у них більш-менш достатньо.

"Є проблема, що вони ведуть перемовини з Іраном про постачання. І це для нас виклик. Наш президент, люди, які займаються міжнародними контрактами, міністр закордонних справ роблять все можливе, щоб цього не відбулося. Але ми не можемо гарантувати, що цього не станеться. Але якщо Російська Федерація уже просить ракети у цієї країни, тоді мова йде про те, що внутрішніх спроможностей з виробництва у них немає", - наголосив секретар Ради нацбезпеки.

Данілов додав, Росія виготовляє свої ракети, проте та кількість, яка у них була на початку війни й нині – це не порівнювальні речі.

Також ворог використовує "шахеди", утім ЗСУ навчилися з ними боротися: "Якщо немає якихось форс-мажорів, то нещодавно був випадок, коли ми всі 100%, які вони направляли, збили".

  • Під час повітряної тривоги 16 грудня в усіх областях України в низці регіонів повідомили про роботу ППО, у Харкові окупанти тричі ударили по критичній інфраструктурі. 
  • Уранці 16 грудня під час масових ракетних ударів по Україні російські ракети поцілили у Кривий Ріг. Відомо, що снаряд влучив у житловий будинок, під завалами можуть бути люди.
  • Також під час масової ракетної атаки російських окупантів по Україні в Запоріжжі зафіксували влучання близько 12 ракет ворога.  
  • 17 грудня українські захисники уразили 8 районів із зосередженням військових РФ та 2 пункти управління. Генштаб також підтвердив ураження складів боєприпасів РФ на Запоріжжі 16 грудня.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
РНБО
Іран
ракетний удар
Читайте також:
Україна та Білорусь
16 грудня, 2022 п'ятниця
День, коли білоруси перейдуть кордон України, буде останнім для незалежності Білорусі, - генерал-майор СБУ Ягун
Суровкін і Шойгу на нараді з Путіним
17 грудня, 2022 субота
Армія РФ планує об’єднати наступи з Півночі з наступами на Сході, - польський генерал Скшипчак
путін путлер
17 грудня, 2022 субота
Путін впродовж цілого дня проводив нараду з командувачами військ, які воюють проти України
Київ
-4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.47
    Купівля 39.47
    Продаж 40.24
  • EUR
    Купівля 41.04
    Продаж 42.14
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
19 грудня
10:53
Емманюель Макрон та Кіліан Мбаппе (ліворуч)
Визначився володар "Золотої бутси" найкращому бомбардиру ЧС-2022
10:48
Ексклюзив
Лінії забезпечення ЗСУ працюють, а поки працює логістика - Бахмут тримається, - Згурець
10:44
долар євро валюта обмін
Курс валют на 19 грудня: що з цінами на долара та євро в обмінниках
10:40
Російськими обстрілами пошкоджено будівлю Херсонської ОВА
10:34
Ліонель Мессі з Кубком світу
Мессі отримав "Золотий м'яч" найкращому гравцю ЧС-2022
10:19
Оновлено
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
Росія атакувала Київ та область "шахедами", є влучання в об’єкти критичної інфраструктури й постраждалі
10:15
Військовий корабель Таїланду затонув у Сіамській затоці, 31 моряка вважають зниклими безвісти
10:15
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
ЗСУ мають перевагу над ворогом на Сватівсько - Кремінному напрямку, - Гайдай
10:10
Рамзан Кадиров
Путін насправді боїться Кадирова. Як тільки не стане російського диктатора, Ічкерія буде вільною, - Данілов
10:08
OPINION
Петро Олещук
Керівництво ЗСУ чесно і по-дорослому спілкується із загалом
09:56
Ексклюзив
російська армія, мобілізація
У противника ще є ресурс на 2,5 місяці проводити ударно-штурмові дії на Бахмутському напрямку, - командир бригади ТрО Федоренко
09:24
ЗСУ
За добу ЗСУ ліквідували 520 окупантів, знищили 6 бойових машин та 1 танк
09:23
Обстріл Куп'янська
Поблизу Куп'янська внаслідок обстрілів загарбників отримав поранення фельдшер
09:22
Україна Британія
Велика Британія передасть Україні сотні тисяч артилерійських боєприпасів наступного року
08:51
обстріл Донеччина
За минулу добу на Донеччині від рук окупантів загинуло 3 мирних жителів, ще 4 - поранені
08:46
Новорічна марка
Відсьогодні новорічну марку можна придбати у відділеннях Укрпошти
08:32
Ілон Маск
Ілон Маск запустив голосування, чи варто йому покинути посаду керівника Twitter
08:28
Shahed-136
Сили оборони знищили 30 ворожих дронів-камікадзе за ніч
08:11
Дрони, артилерія та "гради": окупанти здійснили масовану атаку на Дніпропетровщину, є руйнування
08:03
OPINION
Олександр Щерба
Росія — це триєдина сутність: "глибинний народ" + Путін + війна
07:48
ЗСУ
ЗСУ відбили атаки РФ біля 15 міст та сіл, а також уразили пункт управління й склади боєприпасів
07:48
Світло
У Києві ввели екстрені відключення електроенергії
07:29
окупант
Окупанти планують залучати до бойових дій колишніх поліцейських, які перейшли на бік ворога, - Генштаб
06:57
лукашенко з путіним
Аналітики ISW оцінили можливість вступу Білорусі у війну проти України після зустрічі Лукашенка та Путіна
05:55
путін, шойгу
ISW: Росія готується до нового наступу на Україну найближчими місяцями
02:03
Нідерланди-Україна
Нідерланди надали Україні військову допомогу майже на 1 млрд євро
01:26
Зеленський
Світ все одно почув наш заклик: Зеленський про відмову ФІФА транслювати його звернення
00:51
ракетні системи США
Загрози з боку РФ та Китаю можуть призвести до нового буму виробництва зброї у США, - NYT
00:06
українські військові на обкладинці Wprost
Польський тижневик Wprost зобразив українських військових на обкладинці різдвяного номера
2022, неділя
18 грудня
23:22
Президент України Зеленський
Зеленський скликав засідання Ставки: обговорили озброєння Білорусі та загрози з боку РФ
23:13
Володимир Зеленський
Тримаємо Бахмут і поступово зменшуємо потенціал окупантів, - Зеленський
22:43
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Росія вимушена демонструвати на полі бою три стратегії війни. Колонка Сергія Згурця
22:03
Представник ГУР Вадим Скібіцький
Путін тричі відкладав терміни початку вторгнення до України, - заступник очільника ГУР Скібіцький
21:33
Євроcoюз ЄС
В ЄС знову обговорять ліміт цін на газ, початкову пропозицію знизили на третину, - ЗМІ
21:21
Ексклюзив
Герої України: "Юра завжди казав, що найгідніша смерть – загинути в бою", – сестра загиблого азовця Юрія Лучечка
20:57
електроенергія
Виробництво електроенергії в Україні повністю відновиться за 2-3 тижні, якщо не буде нових обстрілів
20:29
Окупанти, заручники, окупація
На Запоріжжі окупанти тримають особовий склад у школах, куди досі ходять діти, - Генштаб
20:04
OPINION
Тетяна Мокріді
Ідейним батьком радянського Діда Мороза був організатор Голодомору в Україні
19:56
Володимир Путін
Путін виступить на колегії міноборони РФ
19:54
Збірна Аргентини
Аргентина перемогла по пенальті Францію та стала чемпіоном світу-2022 з футболу
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV