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У РФ не вистачає діючих майданчиків для переміщення літаків та кораблів, - "Інформаційний спротив"

25 вересня, 2023 понедiлок
11:56
Війна з Росією аеродром Шайковка в росії

Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив", зазначив, що противник буде затиснутий у глухий кут через брак достатньої кількості аеродромів та портів на території Росії, які можуть приймати військові літаки та кораблі

Про це він розповів в етері Еспресо.

"У РФ є проблема як у флотилії, так і в авіації – на сьогодні у них не вистачає майданчиків, тобто портів та аеродромів для розміщення у достатній кількості своїх кораблів та літаків. Бо навіть на аеродромі у Курську не просто так літаки були дуже щільно розміщені один до одного. У РФ не вистачає діючих аеродромів", - зауважив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

Олександр Коваленко пояснив, що прослідковується цікава тенденція: з 2014 року загально по Росії щороку зменшувалася кількість аеропортів та аеродромів, їх десятками зачиняли. Відповідно, ставало менше майданчиків, які могли приймати авіацію. Тобто якісь не обслуговувалися аеродроми, зльотно-посадкові смуги поросли травою, на якихось будувалися житлові комплекси чи підприємства, земля продавалася.

"Отже, у росіян є проблематика з майданчиками, де можна розміщувати військову авіацію. Відповідно, вони будуть затиснуті у такий глухий кут. Так само і з флотилією. Вони зараз будуть намагатися розміщувати свої кораблі по портах у південно-західній частині акваторії РФ, той самий Новоросійськ, але це також не вирішення питання. Бо ж "Оленегорский горняк" був уражений біля Новоросійська. Так само, коли ЗСУ вийдуть до Азовського узбережжя, – це відкриває нам можливість впливу не тільки по цьому узбережжю, а набагато далі, використовуючи як надводні дрони, так й інші засоби. Тому для росіян залишається тільки тікати у Каспійське море, але і там не всі порти можуть приймати таку кількість військових кораблів", - резюмував Коваленко.

  • У ніч проти 13 вересня відбувся масований ракетний удар по судноремонтному заводу в Севастополі. У результаті пошкоджено два судна. Росія звинувачує в ударі Україну. В українській розвідці підтвердили ураження великого десантного корабля та підводного човна РФ.
  • 14 вересня Сили оборони України завдали удару по двох патрульних кораблях проєкту 22160 типу "Василь Биков" Чорноморського флоту РФ.
  • Також експериментальний дрон СБУ Sea Baby атакував російський ракетний корабель "Самум" поблизу Севастопольської бухти. Він влучив у задню праву частину російського судна, завдавши значних пошкоджень, корабель втратив хід.
  • 16 вересня Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, капітан 1-го рангу, розповіла, що ворог досить цікаво розмістив корабельне угруповання: перемістив чотири великих десантних кораблі в Азовське море, залишивши 13 одиниць у чорноморській акваторії
  • 22 вересня у тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. У Збройних силах України підтвердили ураження штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі.
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