У РФ заявили, що не планують нової мобілізації: "вистачає добровольців"
Російське Міноборони запевняє, що не планує другої хвилі мобілізації, оскільки нібито вистачає призваних осіб раніше та добровольців
Про це повідомило російське видання із посиланням на Міноборони РФ.
"Уже призваних у рамках часткової мобілізації та добровольців цілком вистачає для виконання покладених завдань у рамках спецоперації", - йдеться у дописі.
- 30 березня у звіті Міноборони Великої Британії повідомлялося, що російське командування хоче розгорнути мобілізаційну кампанію додаткових 400 тис. військових: однак для їхньої бойової потужності бракує техніки та боєприпасів.
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