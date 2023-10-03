У рідному місті спікера Палати представників США Маккарті провели акцію на тему важливості України

Про це повідомляє "Голос Америки".

У центрі республіканського міста у Бекерсфілд - рідного місті спікера Палати Представників Кевіна Маккарті, з плакатами та прапорами зібрались українці. Таким чином активісти хотіли пояснити, чому питання України - важливе. Особливо напередодні президентських виборів, хоч і зовнішня політика, зазвичай, не є пріоритетом для американців, коли йдеться про обрання президента.

"Ми хотіли йому (ред. Маккарті) нагадати, що для кого він має працювати, так це для свої виборців. А його виборці підтримують Україну", - наголосила активістка Міра Рубен, яка приїхала на мітинг із Сан-Дієго.

Головним організатором акції є активіст місцевої громади пастор Анджело Фразієр, який уже понад рік адвокує за Україну як в Бекерсфілд. так і у Вашингтоні. Серед тих, хто зібрався на мітинг, були не лише американці українського походження, а й люди, що не мають до України ніякого відношення.

Активісти розгорнули великий український стяг під знаком міста Бекерсфілд та прочитали молитву. Таким чином вони хотіли показати важливість підтримки України.

За словами мітингуючих, багато республіканців перестають підтримувати Україну. Вони вважають, що цей крок назад у підтримці зумовлений впливом російської пропаганди.

Що цьому передувало

30 вересня спікер Палати представників США Кевін Маккарті заявив, що гроші на допомогу Україні мають бути виключені із законопроєкту про додаткові витрати, щоб запобігти шатдауну.

Уряд був на межі закриття, оскільки Маккарті заявив, що планує голосувати в останню хвилину перед опівніччю.

За годину до настання 1 жовтня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасове фінансування уряду до 17 листопада, схвалений напередодні Сенатом та Палатою представників конгресу Штатів. Перед підписанням Байден виступив із заявою про те, що в угоді немає нового фінансування для продовження підтримки України.