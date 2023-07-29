У Росії бояться, що війна в Україні негативно вплине на результати виборів, - ISW
Російська влада все більше переймається тим, як російський електорат ставиться до вторгнення в Україну. Це пов'язано з тим, що у вересні 2023 року на країну чекають регіональні вибори, а навесні 2024-го – вибори президента
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Повідомляється, що ініціатива Міноборони Росії щодо збільшення максимального віку призову з 27 до 30 років викликала бурхливу дискусію серед кремлівських чиновників. Джерела стверджували, що Рада безпеки РФ закликала Адміністрацію президента не підтримувати ініціативу МО через побоювання, що ця ініціатива викличе негативну реакцію громадськості та вплине на рейтинги схвалення президента РФ Володимира Путіна.
Джерела повідомили, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу проштовхнув цю ініціативу і зберіг підтримку Путіна, незважаючи на стурбованість Ради безпеки. Вважається, що Путін підтримав ініціативу Міноборони лише після того, як вислухав аргументи Шойгу щодо нестачі солдатів в Україні.
Цікаво, що представники "Єдиної Росії" бояться використати війну в Україні у своїх передвиборчих кампаніях на майбутніх регіональних та місцевих виборах, оскільки стурбовані тим, як на це відреагують виборці.
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