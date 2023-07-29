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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією У Росії бояться, що війна в Україні негативно вплине на результати виборів, - ISW

У Росії бояться, що війна в Україні негативно вплине на результати виборів, - ISW

29 липня, 2023 субота
05:32
Війна з Росією Путін

Російська влада все більше переймається тим, як російський електорат ставиться до вторгнення в Україну. Це пов'язано з тим, що у вересні 2023 року на країну чекають регіональні вибори, а навесні 2024-го – вибори президента

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що ініціатива Міноборони Росії щодо збільшення максимального віку призову з 27 до 30 років викликала бурхливу дискусію серед кремлівських чиновників. Джерела стверджували, що Рада безпеки РФ закликала Адміністрацію президента не підтримувати ініціативу МО через побоювання, що ця ініціатива викличе негативну реакцію громадськості та вплине на рейтинги схвалення президента РФ Володимира Путіна.

Джерела повідомили, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу проштовхнув цю ініціативу і зберіг підтримку Путіна, незважаючи на стурбованість Ради безпеки. Вважається, що Путін підтримав ініціативу Міноборони лише після того, як вислухав аргументи Шойгу щодо нестачі солдатів в Україні.

Цікаво, що представники "Єдиної Росії" бояться використати війну в Україні у своїх передвиборчих кампаніях на майбутніх регіональних та місцевих виборах, оскільки стурбовані тим, як на це відреагують виборці.

  • 23 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр підкреслила, що путінський режим у РФ викликає невдоволення в усіх свідомих росіян
  • У кінці травня політолог Аббас Галлямов заявив, що у Путіна попереду дуже серйозна криза, і це пов'язано з майбутніми виборами президента РФ.

вибори
Володимир Путін
Війна рф з Україною
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