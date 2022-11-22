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У Росії готуються до можливого припинення пасажирських авіаперевезень

22 листопада, 2022 вiвторок
16:42
Економіка S7

У російській авіакомпанії S7 Airlines допустили введення максимального рівня безпеки в літаках та повну зупинку польотів

Про це повідомляє профільний телеграм-канал "Авіаторщина", з посиланням на внутрішній лист заступника голови S7 Airlines з авіаційної безпеки та режиму Андрій Краюшкін

Імовірність такого розвитку ситуації в авіакомпанії не виключають на тлі посилення федеральними органами виконавчої влади Росії транспортної та авіабезпеки з метою підвищення ефективності захисту транспортного комплексу від актів незаконного втручання.

У S7 вважають, що оперативні штаби суб'єктів Росії можуть оголосити максимальний рівень безпеки щодо повітряних суден російських авіаперевізників за аналогією до встановлення з 10 листопада третього рівня безпеки щодо об'єктів повітряного транспорту, що знаходяться на територіях аеропортів Внуково, Шереметьєво та Домодєдово.

У зв'язку з цим S7 проінструктувала пілотів про те, що у разі введення максимального рівня безпеки всі літаки в польоті повинні припинити перевезення, на всіх бортах на землі повинна бути припинена посадка пасажирів, а люди, що знаходяться в літаках, підлягають евакуації.

До таких кроків авіакомпанії спонукають вимоги, затверджені урядом РФ.

  • Нагадаємо, що проти авіагалузі у Росії введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Отже, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.
  • Мінтранс РФ мусив визнати, що авіаринок Росії цьогоріч очікує падіння пасажиропотоку ще на 20% від рівня кризового 2021 року, а у порівнянні з "золотим" 2019-м – більше як на 30%.
  • 14 вересня ICAO поставила Росії "червоний прапорець", який вказує на серйозні проблеми в галузі безпеки польотів цивільної авіації.
  • 1 жовтня Росію не переобрали членом керуючої ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) при ООН, а 4 жовтня її остаточно викинули з керівних органів цієї найавторитетнішої структури в галузі.
  • 10 листопада 2022 року в аеропортах Шереметьєво, Внуково, Домодєдово та Пулково введено заходи протидії загрозі вчинення терористичних актів, що відповідають максимальному рівню безпеки.

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транспорт
санкції проти Росії
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