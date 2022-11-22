У Росії готуються до можливого припинення пасажирських авіаперевезень

Про це повідомляє профільний телеграм-канал "Авіаторщина", з посиланням на внутрішній лист заступника голови S7 Airlines з авіаційної безпеки та режиму Андрій Краюшкін

Імовірність такого розвитку ситуації в авіакомпанії не виключають на тлі посилення федеральними органами виконавчої влади Росії транспортної та авіабезпеки з метою підвищення ефективності захисту транспортного комплексу від актів незаконного втручання.

У S7 вважають, що оперативні штаби суб'єктів Росії можуть оголосити максимальний рівень безпеки щодо повітряних суден російських авіаперевізників за аналогією до встановлення з 10 листопада третього рівня безпеки щодо об'єктів повітряного транспорту, що знаходяться на територіях аеропортів Внуково, Шереметьєво та Домодєдово.

У зв'язку з цим S7 проінструктувала пілотів про те, що у разі введення максимального рівня безпеки всі літаки в польоті повинні припинити перевезення, на всіх бортах на землі повинна бути припинена посадка пасажирів, а люди, що знаходяться в літаках, підлягають евакуації.

До таких кроків авіакомпанії спонукають вимоги, затверджені урядом РФ.

Нагадаємо, що проти авіагалузі у Росії введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Отже, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.

Мінтранс РФ мусив визнати, що авіаринок Росії цьогоріч очікує падіння пасажиропотоку ще на 20% від рівня кризового 2021 року, а у порівнянні з "золотим" 2019-м – більше як на 30%.

14 вересня ICAO поставила Росії "червоний прапорець", який вказує на серйозні проблеми в галузі безпеки польотів цивільної авіації.

1 жовтня Росію не переобрали членом керуючої ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) при ООН, а 4 жовтня її остаточно викинули з керівних органів цієї найавторитетнішої структури в галузі.

10 листопада 2022 року в аеропортах Шереметьєво, Внуково, Домодєдово та Пулково введено заходи протидії загрозі вчинення терористичних актів, що відповідають максимальному рівню безпеки.

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