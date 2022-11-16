Про це заявив у телеграмі губернатор Орловської області Андрій Кличков.

Уранці 16 листопада у РФ на нафтобазі стався вибух.

"Сьогодні близько 4 ранку, імовірно, безпілотний літальний апарат здійснив підрив нафтобази в с. Сталевий Кінь", - написав російський посадовець.

Повідомляється, що постраждалих немає, а на місці працюють відповідні служби.

15 листопада РФ завдала масованого ракетного удару по низці областей. Вибухи прогриміли в Києві, Львові, Рівному, Харкові, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.

Загалом українська ППО збила 73 ракети із понад 90 випущених, а також усі 10 дронів-камікадзе.

За добу Росія в Україні втратила 630 окупантів, 75 крилатих ракет, 14 дронів і 10 танків.

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