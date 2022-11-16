У Росії на нафтобазі стався вибух, губернатор Орловської області каже про "підрив безпілотником"
У селі Сталевий Кінь Орловської області, що в Росії, стався вибух на нафтобазі. Повідомляється, що це сталося внаслідок "підриву дрона"
Про це заявив у телеграмі губернатор Орловської області Андрій Кличков.
Уранці 16 листопада у РФ на нафтобазі стався вибух.
"Сьогодні близько 4 ранку, імовірно, безпілотний літальний апарат здійснив підрив нафтобази в с. Сталевий Кінь", - написав російський посадовець.
Повідомляється, що постраждалих немає, а на місці працюють відповідні служби.
- 15 листопада РФ завдала масованого ракетного удару по низці областей. Вибухи прогриміли в Києві, Львові, Рівному, Харкові, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.
- Загалом українська ППО збила 73 ракети із понад 90 випущених, а також усі 10 дронів-камікадзе.
- За добу Росія в Україні втратила 630 окупантів, 75 крилатих ракет, 14 дронів і 10 танків.
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