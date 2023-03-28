У Росії затримали посадовця Росгвардії через постачання несправної зброї на 400 млн рублів
Начальника відділу морського управління Росгвардії Сергія Волкова затримали у справі про постачання неякісного озброєння за свідомо завищеними цінами
Про це повідомив голова комітету Держдуми з інформполітики Олександр Хінштейн, пише Интерфакс.
"Масштабну корупційну схему вдалося припинити співробітникам безпеки Росгвардії. З'ясувалося, що посадові особи відомства організували постачання неякісного та несправного озброєння за свідомо завищеними цінами", - написав Хінштейн у своєму телеграм-каналі.
Загальні збитки, завдані бюджету, за даними парламентаря, склали майже 400 млн руб.
За матеріалами безпеки Росгвардії стосовно Волкова порушено кримінальну справу про перевищення посадових повноважень. У нього вдома та у службовому кабінеті проведено обшуки.
"Поки його затримано на 48 годин у порядку ст. 91 КПК України", - уточнив Хінштейн.
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