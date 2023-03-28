Про це повідомив голова комітету Держдуми з інформполітики Олександр Хінштейн, пише Интерфакс.

"Масштабну корупційну схему вдалося припинити співробітникам безпеки Росгвардії. З'ясувалося, що посадові особи відомства організували постачання неякісного та несправного озброєння за свідомо завищеними цінами", - написав Хінштейн у своєму телеграм-каналі.

Загальні збитки, завдані бюджету, за даними парламентаря, склали майже 400 млн руб.

За матеріалами безпеки Росгвардії стосовно Волкова порушено кримінальну справу про перевищення посадових повноважень. У нього вдома та у службовому кабінеті проведено обшуки.

"Поки його затримано на 48 годин у порядку ст. 91 КПК України", - уточнив Хінштейн.