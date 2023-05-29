У Росії заявили про обстріл Бєлгородської області, пошкоджені промислові об’єкти та чотирьох поранених
Удень 29 травня ворог заявив про обстріл Бєлгородської області. У Шебекіно спалахнув хімзавод, четверо робітників отримали опіки та отруєння чадним газом
Про це заявив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.
"Одразу кілька населених пунктів Білгородської області перебувають під обстрілом ЗСУ. У Шебекіно було атаковано два промислові підприємства. Унаслідок влучення снарядів в одному з підприємств спалахнув виробничий корпус з лакофарбовими рідинами", - написав він.
Повідомляється, що постраждали співробітники підприємства. Чоловіків доставили з опіками дихальних шляхів та отруєнням чадним газом. Один з них у тяжкому стані в реанімації, у трьох стан середнього ступеня тяжкості.
На другому підприємстві видимих ушкоджень немає. Співробітників евакуювали.
Також унаслідок обстрілу села Нова Таволжанка пошкоджені лінії електропередачі. Без світла залишаються Нова Таволжанка, Шаміно та Архангельське. У селі Козинка Грайворонського округу є потрапляння в будівлю готелю та мийки, яка спалахнула.
- 22 травня легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус заявили, що звільнили населені пункти Козинка та Гора-Подол Бєлгородської області РФ у рамках створення демілітаризованої зони на кордоні з РФ, а до Грайворона зайшли передові загони.
- 24 травня, легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус провели спільну пресконференцію в одному із прикордонних районів України.
- 26 травня спікер Легіону "Свобода Росії" Цезар сказав, що мета операції на Бєлгородщині досягнута. Легіон "Свобода Росії" обіцяє "демілітаризовану зону" на всіх прикордонних з Україною регіонах РФ.
- 27 травня губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що нібито потрапив під обстріл.
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