Про це інформує джерело росЗМІ.

Генеральний директор ТАСС Сергій Михайлов покинув свій пост. Його місце зайняв Андрій Кондрашов, який з 1992 року працював заступником генерального директора Всеросійської державної телерадіокомпанії.

У липні 2016 року Кондрашов став керівником дирекції "Вести", у 2018 році став першим заступником генерального директора ВДТРК, яка веде пропагандистський напрямок холдингу. У 2018 році був прессекретарем виборчого штабу російського диктатора Володимира Путіна на виборах.

У 2015 році зняв псевдодокументальний фільм "Крим. Шлях на батьківщину" нібито про події на півострові під час тимчасової анексії у 2014 році. А у 2018 році – фільм "Путін" про життя тирана. У 2022 році його включили до санкційного списку Канади, цьогоріч і ЄС.

Повідомляється, що Сергій Михайлов керував пропагандистською агенцією з 2012 року. До 2004 року працював у рекламних агентствах. У 2005 році став начальником відділу зв’язків з громадськістю РЖД і членом правління компанії. На неї наклали санкції Швейцарія, Канада, Велика Британія та Україна.