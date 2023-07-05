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У Росії звільнили гендиректора пропагандистської агенції ТАСС, його місце зайняв експрессекретар виборчого штабу Путіна

5 липня, 2023 середа
14:11
Світ Андрій Кондрашов

Сергій Михайлов пішов з посади генерального директора ТАСС. Його наступником став Андрій Кондрашов, який працював заступником гендиректора ВДТРК

Про це інформує джерело росЗМІ.

Генеральний директор ТАСС Сергій Михайлов покинув свій пост. Його місце зайняв Андрій Кондрашов, який з 1992 року працював заступником генерального директора Всеросійської державної телерадіокомпанії.

У липні 2016 року Кондрашов став керівником дирекції "Вести", у 2018 році став першим заступником генерального директора ВДТРК, яка веде пропагандистський напрямок холдингу. У 2018 році був прессекретарем виборчого штабу російського диктатора Володимира Путіна на виборах.

У 2015 році зняв псевдодокументальний фільм "Крим. Шлях на батьківщину" нібито про події на півострові під час тимчасової анексії у 2014 році. А у 2018 році – фільм "Путін" про життя тирана. У 2022 році його включили до санкційного списку Канади, цьогоріч і ЄС.

Повідомляється, що Сергій Михайлов керував пропагандистською агенцією з 2012 року. До 2004 року працював у рекламних агентствах. У 2005 році став начальником відділу зв’язків з громадськістю РЖД і членом правління компанії. На неї наклали санкції Швейцарія, Канада, Велика Британія та Україна.

  • У грудні 2022 року у Лондоні заарештували й звільнили під заставу російського олігарха Фрідмана. NCA провело у лондонському елітному районі Пімліко масштабну операцію з арешту російського бізнесмена.
  • Російські мільярдери Михайло Фрідман і Петро Авен були готові продати свої частки в Альфа-Банку за $2,3 млрд своєму давньому діловому партнеру Андрію Косогову, прагнучи звільнитися від санкцій.
  • На початку квітня Велика Британія зняла з Фрідмана два з трьох звинувачень.
  • У кінці травня Рада проголосувала закон, який дозволить націоналізувати "Сенс банк" (колишній "Альфа-банк"). У середині червня його підписав президент.
  • 30 червня лідери ЄС підтримали ідею використання заморожених активів РФ на користь України.
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