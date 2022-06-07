"У росіян є ілюзія, що вони на піку своєї військової готовності", – в Офісі президента пояснили, чому Москва заговорила про переговори
Радник голови ОП Михайло Подоляк вважає, що активне просування останнім часом Росією переговорів з Україною — це технологія
Про це Подоляк заявив в ефірі всеукраїнського телемарафону.
Україна не говоритиме сьогодні з РФ на її умовах, — сказав радник голови ОПУ.
На думку Подоляка, те, що РФ почала активно говорити про переговори, – це "проста технологія".
Він нагадав, що зараз на сході України Росія зосередила усі свої військові сили. "І у них є певна ілюзія, що це той момент, коли треба змусити Україну, через європейську спільноту натиснути на нас, щоб саме сьогодні ми сіли за стіл переговорів. Тому що у них є ілюзія, що вони на піку своєї військової готовності", – сказав Подоляк.
На його думку, Росія хоче тимчасового припинення вогню та переговорів, на яких висуне неприйнятний для України ультиматум. Після того, як Україна відновить воєнні дії, російські лобісти в Європі звинуватять її у порушенні перемир'я, вважає Подоляк.
"Але президент каже: розмовлятимемо лише тоді, коли розумітимемо, що Росія адекватно сприймає навколишній світ. Коли накопичення зброї дасть ефект, ми їх відсунемо військовим шляхом від певних територій, після цього почнуть у повному обсязі працювати санкції... Після цього сядемо за стіл переговорів. Але не сьогодні і не на умовах РФ", – сказав радник голови ОП.
- 29 березня українська делегація на переговорах з Росією в Стамбулі запропонувала Росії договір, який передбачатиме переговори між Києвом і Москвою щодо статусу анексованого Криму протягом наступних 15 років.
- 20 квітня речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що кремль передав Україні свій проєкт договору між країнами, який було напрацьовано в результаті двосторонніх переговорів.
- 17 травня Михайло Подоляк заявив, що переговорний процес про досягнення миру між Україною та Росією призупинено.
- 4 червня Михайло Подоляк заявив, що Україна відновить переговори з Росією, коли вона припинить наступ на Донбасі, ракетні обстріли українських міст та шантаж.
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