У російській армії почастішали випадки дезертирства та самокаліцтв, - Маляр
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про збільшення кількості дезертирства, залишення частин, ухиляння від наказів та самокаліцтв у ворожому війську
Про це Маляр написала в Телеграмі.
"Серед особового складу російських окупаційних військ продовжують поширюватись панічні настрої. Є підтверджені факти збільшення дезертирства, самовільного залишення військових частин, ухиляння від виконання наказів та самокаліцтв з метою уникнення відряджання на територію України", - йдеться в заяві.
Більшість військових армії РФ, які проходили підготовку в Білорусі та на початку липня були передислоковані на полігони Нижньогородської області, Краснодарського краю для подальшого відновлення втрат на фронті, намагаються уникнути відрядження у райони ведення бойових дій в Україні.
Повідомляється, що командування ворога посилює інформаційно-роз’яснювальну роботу серед російських окупаційних військ.
"Погрози ув’язненням та розстрілами, є малоефективним та ще більше демотивує особовий склад окупаційних підрозділів", - додала Маляр.
Що відомо про дезертирство в армії РФ
26 лютого керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, капітан 1 рангу Наталія Гуменюк заявила про збільшення кількості російських дезертирів на лівобережжі Херсонщини: "Саме через це в них суттєво похитнувся морально-психологічний стан, є дуже багато тих, хто втікає з позицій. Російські військові вишукують дезертирів у цивільних житлових будинках, у лісопосадках".
31 березня також була інформація про посилення дезертирства у російському війську. У Старобільському районі тимчасово окупованої території Луганської області, окупанти розшукували 50 військовослужбовців.
9 червня Генштаб заявив, що в Арапівці на Луганщині дезертирували близько 90 російських військових.
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