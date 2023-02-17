У російському Магадані сталася пожежа на складі з вантажною технікою
У Магадані в РФ сталося займання на складі з відремонтованими вантажними машинами: площа пожежі сягала 600 кв.м, у приміщеннях знаходилася техніка на 15-20 млн рублів
Про це поінформував ТАСС та ГУ МНС Росії в Магаданській області.
17 лютого росЗМІ та установи повідомили про пожежу на складі з вантажною технікою в Магадані: вогонь охопив майже 600 кв. м.
За інформацією рятувальників, вогонь було складно ліквідувати через велику площу пожежі. Крім цього, заважало сильне задимлення та загроза обвалення конструкцій.
У місцевих ЗМІ повідомляють, що на складі знаходилися нещодавно відремонтовані вантажні машини загальною вартістю 15-20 млн рублів. Вони мали наступного дня їхати на Чукотку: майже все згоріло.
Як уточнили, управлінні МНС, на складі, крім транспортної техніки, зберігалися пально-мастильні матеріали, легкозаймисті рідини та автомобільна гума.
Станом на 4 ранку 17 лютого пожежу загасили.
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