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У російському полоні перебувають 126 українських жінок

27 червня, 2023 вiвторок
19:51
Війна з Росією обмін полоненими

На кінець червня 2023 року в російському полоні перебуває 126 жінок з України

Такими є дані Національного інформаційного бюро, передає Мінреінтеграції.

Зі 126 жінок 46 – військові, а 80 – цивільні. 

У 23 жінок, які перебувають у полоні, є діти. 14 військових мають 23 дитини, а 9 цивільних мають 15 дітей.

  • Перший цілковито жіночий обмін полоненими відбувся 17 жовтня 2022 року. Того дня з російського полону до України повернулися 108 жінок, із яких 12 – цивільні, решта – представниці Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ і Держспецтрансслужби. 
  • Під час одного з останніх обмінів, який відбувся 11 червня, Україна повернула додому з російського полону 95 захисників зі Збройних Сил, Нацгвардії та Державної прикордонної служби. Серед них, зокрема, були оборонці Маріуполя з Азовсталі.
  • Як повідомив 12 червня цього року президент Володимир Зеленський, від початку повномасштабного вторгнення Росії з полону повернули загалом 2526 українців та українок. 
полонені
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