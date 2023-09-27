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Війна з Росією: хроніка
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У Ростові-на-Дону розпочалося нове судилище над 24 українськими воїнами з полку "Азов"

27 вересня, 2023 середа
14:33
Війна з Росією суд над азовцями

У середу, 27 вересня у Ростові-на-Дону розпочалося нове судилище над 24 захисниками Маріуполя з полку "Азов". Росіяни хочуть ув’язнити їх довічно

Про це написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Прямо зараз в Ростові-на-Дону розпочато нове судилище над нашими Героями Маріуполя з полку "Азов". 24 Героя росіяни будуть засуджувати по пожиттємвого ув’язнення лише за те, що вони боронили свою (нашу) країну", - написав Андрющенко.

Зазначається, що їм інкримінують ст. 278 ("Насильницьке захоплення влади") й ст. 205.5 ("Участь у терористичній організації") КК Росії.

"Ще раз. Громадянам України країна-окупант інкримінує захоплення влади в Україні. Якщо був якийсь більший цинізм до цього, то тут остаточне дно. Це пряма та відверта відповідь путінського трусливого режиму на розпочати слухання в Гаагському міжнародному кримінальному суді, де сьогодні опитували викрадених з Маріуполя дітей, яких вдалось повернути", - додав Андрющенко.

Зазначимо, що окупанти розпочали "суд" над українськими полоненими, які перебували на "Азовсталі", 15 червня. Тоді з 24 звинувачених двоє були повернені додому під час обмінів. Загалом 22 військовополонених залишилися на суді, з них вісім – кухарі-жінки.

Що відомо про полон військових з Азовсталі

Маріуполь опинився в оточенні 2 березня 2022 року, коли російські війська підійшли до нього з півдня та почали просування уздовж Азовського узбережжя. Росія захопила місто 20 травня 2022 року – після тривалої важкої оборони міста.

16 травня 2022 року з Азовсталі у Маріуполі евакуювали військовослужбовців в тимчасово окуповані Новоазовськ та Оленівку.

29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. 2 серпня американські експерти підтвердили, що українських військовополонених в Оленівці підірвали росіяни.

11 серпня тогоріч мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що російські окупанти, імовірно, проведуть показовий суд над захисниками Маріуполя на День Незалежності України

19 серпня 2022 року стало відомо, що на День Незалежності України в Маріуполі РФ планувала здійснити показове судилище над полоненими азовцями та звинуватити в цьому українців.

Проте судилище було перенесено на невизначений термін.

16 травня родини захисників Азовсталі закликали повернути з полону понад 1900 бійців, серед яких понад 700 азовців.

У середу, 14 червня, Росія провела у Ростові-на-Дону фарсовий "суд" над 22 азовцями, які захищали Маріуполь та Азовсталь. Серед засуджених було вісім жінок і 14 чоловіків, зокрема екскомандир роти.

Також сьогодні, 16 серпня, в окупованому Донецьку на підконтрольний РФ території суд "засудив" військовополоненого азовця з Волині Андрія Богдана до 25 років колонії суворого режиму. Матір про "вирок" дізналася із соцмереж. 

Кримінал
Україна
Маріуполь
ЗСУ
полонені
окупанти
полк "Азов"
Азовсталь
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