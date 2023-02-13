У Румунії стався землетрус магнітудою 5,2
Землетрус магнітудою 5,2 стався в понеділок вдень у румунському повіті Горж
Про це повідомило видання HotNews.ro.
За даними Національного інституту досліджень і розвитку фізики Землі (INFP), підземні поштовхи були зафіксовані на глибині 15 кілометрів.
Зокрема відомо, що землетрус стався за 102 км на південний захід від Сібіу та за 107 км на північний захід від Крайови.
Про потерпілих чи пошкодження повідомлень немає.
У Румунії найсильніший землетрус у 2022 році стався 3 листопада і мав магнітуду 5,2, тоді як у 2021 році 26 травня було зафіксовано землетрус магнітудою 4,7.
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