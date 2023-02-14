У Румунії стався землетрус магнітудою 5,7

Про це повідомляє видання NewsMaker.

Як повідомляється, за даними Румунського інституту дослідження фізики Землі, поштовхи сталися у повіті Горж, Олтенія, о 15:16. Землетрус стався на глибині 40 км і був найсильнішим у Румунії від початку року.

За ним було ще два поштовхи магнітудою 3,5 і 3,4.