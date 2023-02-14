У Румунії стався землетрус магнітудою 5,7
Землетрус магнітудою 5,7 стався у вівторок, 14 лютого, у Румунії
Про це повідомляє видання NewsMaker.
Як повідомляється, за даними Румунського інституту дослідження фізики Землі, поштовхи сталися у повіті Горж, Олтенія, о 15:16. Землетрус стався на глибині 40 км і був найсильнішим у Румунії від початку року.
За ним було ще два поштовхи магнітудою 3,5 і 3,4.
- 6 лютого на південному сході Туреччини та північному заході Сирії за добу сталися два потужні землетруси магнітудою понад сім балів.
- Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття президенту Туреччини та сирійцям через втрати внаслідок землетрусу. 8 лютого до Туреччини прибула група українських рятувальників та парамедиків.
- 11 лютого в Туреччині під час спроби виїхати за кордон затримали Мехмета Яшара Джошкуна – голову компанії-підрядника будівництва ЖК "Ренесанс" у провінції Хатай, будинки якої миттєво розсипались під час землетрусу. Згодом правоохоронці затримали або видали ордери на арешт приблизно 130 осіб, причетних до будівництва домівок, які завалилися.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.45
Купівля 39.45Продаж 40.16
-
EUR
Купівля 41.8Продаж 42.7
- Актуальне
- Важливе