У ряді областей діють екстрені відключення електроенергії

Про це інформує ДТЕК.

9 грудня в Україні продовжуються аварійні відключення світла. Нині графіки обмежень не працюють у деяких областях.

Зокрема на Київщині, Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині.

"Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Просимо набратися терпіння та зберігати спокій. Енергетики країни роблять все можливе, щоб виправити ситуацію", - пише пресслужба.

Також Запоріжжяобленерго повідомляє про аварійні відключення.

"У зв’язку із цим може бути збільшена тривалість відключень кожної з черг та додатково погашатися споживачі інших черг, а також споживачі, що наразі не входять до переліку адрес, які підлягають погодинним стабілізаційним відключенням", - пояснюють енергетики.

На Полтавщині разом із графіками запроваджені аварійні відключення

"На 9 грудня довело ліміт по потужності у Полтавській області з 00:00 до 7:00 у 275 МВт та з 07:00 до 24:00 в 343 МВт. Через перевищення споживання електроенергії, з 8:00 відключені дві черги одночасно по графіку погодинних відключень. Додатково та області введено графік аварійних відключень (ГАВ) на 75 МВт", - йдеться в повідомленні Полтаваобленерго.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що в разі припинення водопостачання в столиці воду можна буде отримати в бюветних комплексах, які працюватимуть від генераторів.

Київська влада сподівається, що у разі тривалого блекауту вистачить внутрішніх потужностей, щоб метрополітен не зупиняв роботу.

А генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко вважає, що Росії не вдасться реалізувати свої плани з повного відключення України від електроенергії.

Своєю чергою оператори зв'язку в Україні працюють над створенням резерву мінімум на 3 доби на випадок критичних перебоїв з електропостачанням. Радіо та телебачення також матимуть можливість працювати щонайменше 3 доби.

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що якщо у місті повністю зникне вода, тепло та світло через обстріли РФ, частина населення буде змушена евакуюватися, оскільки жити в будинках буде неможливо через температуру.

Учора 8 грудня на Київщині також тривали екстрені відключення електроенергії.

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