У секторі Гази зросла дитяча смертність через зневоднення, - ЮНІСЕФ
У секторі Гази назріває неминуча "катастрофа громадського здоров'я". ЮНІСЕФ попереджає про зростаючу загрозу смерті серед дітей через зневоднення
Про це повідомляє ВВС.
Агенція ООН - ЮНІСЕФ, яка займається проблемами дітей - повідомила, що дитяча смертність, спричинена зневодненням, є "зростаючою загрозою".
Речник агентства Джеймс Елдер заявив на прес-брифінгу в Женеві, що в Газі є лише 5% від нормальної добової норми води. Він додав, що діти хворіють від вживання солоної, неочищеної води.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в Газі неминуча "катастрофа громадського здоров'я".
За даними видання, вода, їжа і паливо є в дефіциті через продовження ізраїльської блокади. У лікарнях також закінчуються медикаменти та електроенергія.
"Це неминуча катастрофа для громадського здоров'я, яка насувається через масове переміщення, переповненість, пошкодження інфраструктури водопостачання та санітарії", - заявив речник ВООЗ Крістіан Ліндмайєр.
Крім того, він закликав дозволити ввезення палива в Газу, щоб забезпечити роботу заводу з опріснення води.
- Раніше Ізраїль заявив, що планується значне збільшення обсягу допомоги, яка прямує до Гази з Єгипту та додав, що гуманітарна зона знаходиться в районі Хан-Юніс, тому закликав цивільне населення переїхати туди.
- 29 жовтня Ізраїль відкрив другий із трьох водопроводів, які постачають воду в сектор Гази - тепер на цю територію щодня може надходити близько 28,5 млн літрів.
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