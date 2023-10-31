У секторі Гази зросла дитяча смертність через зневоднення, - ЮНІСЕФ

Про це повідомляє ВВС.

Агенція ООН - ЮНІСЕФ, яка займається проблемами дітей - повідомила, що дитяча смертність, спричинена зневодненням, є "зростаючою загрозою".

Речник агентства Джеймс Елдер заявив на прес-брифінгу в Женеві, що в Газі є лише 5% від нормальної добової норми води. Він додав, що діти хворіють від вживання солоної, неочищеної води.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в Газі неминуча "катастрофа громадського здоров'я".

За даними видання, вода, їжа і паливо є в дефіциті через продовження ізраїльської блокади. У лікарнях також закінчуються медикаменти та електроенергія.

"Це неминуча катастрофа для громадського здоров'я, яка насувається через масове переміщення, переповненість, пошкодження інфраструктури водопостачання та санітарії", - заявив речник ВООЗ Крістіан Ліндмайєр.

Крім того, він закликав дозволити ввезення палива в Газу, щоб забезпечити роботу заводу з опріснення води.