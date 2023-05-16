У Сєвердонецьку відсутнє електро- та водопостачання, погіршилася санітарна ситуація, - Стрюк

Про це заявив керівник Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк в етері "Еспресо".

"Здебільшого по місту немає світла, здебільшого немає води. Є певні квартали, які зберегли все є таки мережу, і там воно подається - світло з Новоайдару, а вода - з єдиного вцілілого водозабору в Сєверодонецьку, але не вище 1-2 поверхів, оскільки не вистачає напруги на насосах", - сказав він.

Також Стрюк додав, що місто неможливо утримувати відповідним чином через наслідки руйнацій каналізаційної системи і самої інфраструктури. Цьому сприяє і відсутність необхідної техніки в потрібній кількості. Крім того, у місті погіршила санітарна ситуація.

"Тобто на ті десь 10 тис. місцевого населення, які залишилися, обмаль благ цивілізації, які залишилися в місті. Досить скрутно", - підсумував Стрюк.