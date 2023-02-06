Про це в ефірі Еспресо заявив очільник військово-цивільної адміністрації Сєверодонецька Олександр Стрюк.

"Населення у місті лишається сталим - десь 8 тисяч. Люди приїздять, виїжджають звідти. Загальна кількість людей незмінна саме місцевих. Я не беру до уваги людей, які приїхали туди разом з окупаційною адміністрацією, військових РФ та бригад, які приїздять на освоєння російських коштів. У самому місті побільшало чужих людей, з'являються військові, їх розселяють у квартирах, які відчиняють без власників. Можна казати про накопичення, але у місті це намагаються не демонструвати", - розповів він.