У Сєверодонецьку перебуває приблизно 8 тис. місцевих - там побільшало чужих, - очільник ВЦА Стрюк
Населення в окупованому Сєверодонецьку Луганської області лишається сталим - десь 8 тисяч, до міста почали приїздити російські військові
Про це в ефірі Еспресо заявив очільник військово-цивільної адміністрації Сєверодонецька Олександр Стрюк.
"Населення у місті лишається сталим - десь 8 тисяч. Люди приїздять, виїжджають звідти. Загальна кількість людей незмінна саме місцевих. Я не беру до уваги людей, які приїхали туди разом з окупаційною адміністрацією, військових РФ та бригад, які приїздять на освоєння російських коштів. У самому місті побільшало чужих людей, з'являються військові, їх розселяють у квартирах, які відчиняють без власників. Можна казати про накопичення, але у місті це намагаються не демонструвати", - розповів він.
- Голова військової адміністрації Сєверодонецького району Роман Власенко повідомив, що в область ворог перекинув додаткові підрозділи десантників та спецпризначенців.
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