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На Луганщину ворог перекинув додаткові підрозділи десантників та спецпризначенців, - голова ВА Сєверодонецького району

6 лютого, 2023 понедiлок
08:47
війна з Росією окупанти

Голова військової адміністрації Сєверодонецького району Роман Власенко повідомив, що найбільша концентрація сил ворога спостерігається у районі Кремінної

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Концентрація ворожої сили збільшується з кожним днем. Росіяни перекидають на Луганщину мобілізованих. Ще з завершення Херсонської кампанії сюди прибуло багато десантників та спецпризначенців. На лінії зіткнення найбільша концентрація сил ворога спостерігається у районі Кремінної", - зазначив Власенко.

Голова військової адміністрації Сєверодонецького району також додав, що останній тиждень відчувається тиск противника.

"Окупанти намагаються контратакувати у напрямку Лимана. Можна констатувати, що активності противника на Лиманському напрямку вже розпочались. Наступ ворога вже відбувається локальними кампаніями як у Вугледарі, Бахмуті, як й навколо Кремінної", - зауважив Власенко.

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