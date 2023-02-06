На Луганщину ворог перекинув додаткові підрозділи десантників та спецпризначенців, - голова ВА Сєверодонецького району
Голова військової адміністрації Сєверодонецького району Роман Власенко повідомив, що найбільша концентрація сил ворога спостерігається у районі Кремінної
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Концентрація ворожої сили збільшується з кожним днем. Росіяни перекидають на Луганщину мобілізованих. Ще з завершення Херсонської кампанії сюди прибуло багато десантників та спецпризначенців. На лінії зіткнення найбільша концентрація сил ворога спостерігається у районі Кремінної", - зазначив Власенко.
Голова військової адміністрації Сєверодонецького району також додав, що останній тиждень відчувається тиск противника.
"Окупанти намагаються контратакувати у напрямку Лимана. Можна констатувати, що активності противника на Лиманському напрямку вже розпочались. Наступ ворога вже відбувається локальними кампаніями як у Вугледарі, Бахмуті, як й навколо Кремінної", - зауважив Власенко.
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